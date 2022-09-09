Ardahan'da CHP'nin 99. kuruluş yıl dönümü kutlandı

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ARDAHAN (AA) - Ardahan'da, CHP'nin 99. kuruluş yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Kaptanpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Parkı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan, törende yaptığı konuşmada, CHP'nin Atatürk tarafından 9 Eylül 1923'te kurulduğunu ve 99 yıl sonra kuruluş yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.



Törene, Hanak Belediye Başkanı Ayhan Büyükkaya, Damal Belediye Başkanı Ergin Önal ve çok sayıda partili katıldı.

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