Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez Ardahan'da bazı ziyaretlerde bulundu

Kimliği ve ölüm nedeni belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ARDAHAN (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ardahan'da bazı ziyaretlerde bulundu.

Bakan Dönmez, Hanak ilçesinde BOTAŞ'a ait Hanak Kompresör İstasyonu'nda incelemelerde bulunduktan sonra Valiliği ziyaret etti.

Şeref Defteri'ni imzalayan Dönmez, Vali Hüseyin Öner ile bir süre görüşerek kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kongre Caddesi'nde esnaf ziyareti yapıp vatandaşlarla bir süre sohbet eden Dönmez, Ardahan Üniversitesi Aşık Şenlik Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Ardahan Enerji Koordinasyon Toplantısı"na da katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıya, Vali Öner, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, AK Parti Ardahan İl Başkanı Kaan Koç ve ilgililer katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.