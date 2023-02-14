Doğu Anadolu'da kar nedeniyle 89 köye ulaşım sağlanamıyor

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ARDAHAN (AA) - Ardahan, Erzurum ile Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 89 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ardahan'da iki gündür etkili olan kar ve yoğun tipi nedeniyle il merkezine bağlı 6, Göle'de 4, Hanak'ta 26 ve Posof'ta 48 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Kapanan köy yollarında il ve ilçe özel idare ekiplerince çalışma yapılıyor.

Erzurum'da 4 ve Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 1 köy yolu ise olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor.

Belediye ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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