Hanak'ta öğrencilere, "Arılar varsa yarınlar var" projesi anlatıldı

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ARDAHAN (AA) - Hanak ilçesinde öğrencilere, "Arılar varsa yarınlar var" projesi tanıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilçedeki Atatürk İlkokulunda düzenlenen etkinlikte, Şube Müdürü Akın Saraçoğlu, proje kapsamında 120 öğrenciye ulaştıklarını söyledi.

Etkinliklerle arıların yaşamdaki önemini anlattıklarını belirten Saraçoğlu, "Arılar varsa yarınlar var, dolayısıyla arıların ekosistemdeki önemine yönelik farkındalığı artırmak ve onları daha iyi tanımak için eğitimlerimize devam ediyoruz." dedi.



Hanak ilçesindeki çocuklara da ulaştıklarını belirten Saraçoğlu, "Bizler ekolojik dengenin sağlanması için her türlü önemi ve duyarlılığı sağlamamız lazım. Bizler yediden yetmişe duyarlı bir toplum oluşturma konusunda gönül verirsek, geleceğimizin teminatı yarınlar da daha huzurlu yaşayacaktır." diye konuştu.



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