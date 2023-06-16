Ardahan'da canlı hayvan pazarı ile 99 köy şap karantinasına alındı

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ARDAHAN (AA) - Ardahan'da şap hastalığının önlenmesi amacıyla canlı hayvan pazarı ile 99 köyde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent geneli son günlerde şap hastalığının artış gösterdiği, hastalığın büyükbaş hayvanlarda oldukça ağır seyrettiği belirtildi.

Verim kaybına neden olan hastalığın yayılımının önlenmesi amacıyla bazı tedbirlerin alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tarım ve Orman il ile ilçe müdürlüklerine gelen ihbarların titizlikle değerlendirilmesi, alınan numunelerin hızlı bir şekilde Şap Enstitüsü Müdürlüğüne gönderilmesi sağlanmıştır. İlimiz merkeze bağlı 37, Göle'de 38, Hanak'ta 20, Damal'da 4 olmak üzere toplamda 99 köye karantina işlemi uygulanmıştır. Ayrıca hayvan sağlığı ekiplerimizin sağlık tarama faaliyetleri devam etmektedir."

Açıklamada, 500 litre dezenfektan dağıtımı yapıldığı ayrıca, hayvan hareketlerini önlemek amacıyla Ardahan Canlı Hayvan Pazarı'nın da geçici süreliğine kapatıldığı aktarıldı.

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