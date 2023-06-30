UYAFA Ardahanlı çocuklara bayramda forma hediye etti

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ARDAHAN (AA) - Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi (UYAFA), Ardahan'da köy çocuklarına çocuklara forma hediye etti.

UYAFA Genel Başkanı Necati Alçık ve UYAFA Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Özcan Şimşek ile yönetim kurulu üyelerince Damal ilçesine bağlı Seyitören köyünde yaşayan çocukların talebi üzerine çalışma başlatıldı.

Kırsaldaki çocukların sporla buluşturulması amacıyla "Geleceğin için sağlıklı beslen, hareketli yaşa, toprağını işle ve suyunu israf etme", "Su, Toprak, Gıda ve Spor Hayattır" ve "Çocuklar Sonuçlardan Önemlidir" sloganlarıyla başlatılan çalışmada, UYAFA yönetimini temsilen Özcan Şimşek, Seyitören köyüne geldi.

Çocuklarla buluşup Kurban Bayramı'nı kutlayan Özcan Şimşek, yaptığı konuşmada, spor yapmayı seven Seyitörenli çocuklarla Kurban Bayramı'nda buluşmanın mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Şimşek, "20 yıldır çocuklar ve gençlere yüzlerce spor malzemesi desteğinde bulunuyoruz. Bugün de Seyitören'deyiz. Çocuklara spor malzemesi hediye ettik. Çok mutlu oldular. Ardahan'da futbola sevgi duyan çocuklarımızın yaşadığı sevinç içimizi ısıttı. Sosyal sorumluluk çerçevesinde bunu yerine getirerek huzur bulduk. İnşallah UYAFA olarak daha çok kişiye ulaşacağız." diye konuştu.

Forma giyen çocuklar da ilgililere teşekkür ederek maç yaptılar.

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