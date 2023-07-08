Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Ardahan'da şiddetli rüzgar bazı binaların çatılarını uçurdu

        AA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 22:07
        Ardahan'da şiddetli rüzgar bazı binaların çatılarını uçurdu

        ARDAHAN (AA) - Ardahan'da etkili olan şiddetli rüzgar bazı binaların çatılarının uçmasına neden oldu.

        Kentte öğleden sonra başlayan sağanak, dolu ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

        Ardahan Kalesi'ndeki tuvalet ve lavaboların yer aldığı tek katlı binanın çatısı yerinden sökülerek yere düştü.

        Rüzgar, Karagöl Mahallesindeki Kazım Karabekir Yatılı Bölge Okulu'nun çatısına da zarar verdi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dedi, AA muhabirine, "Çok şiddetli rüzgar ne yazıkki kale içindeki binamızın çatısına zarar verdi." dedi.

        Göle ve Hanak ilçelerinde ise sağanak ve dolu etkili oldu.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Ardahan il genelinde şap karantinası
        Ardahan il genelinde şap karantinası
        Ardahan'da askeri araç devrildi: 4 yaralı
        Ardahan'da askeri araç devrildi: 4 yaralı
        Ardahan'da AK Parti ve CHP 1'er vekil çıkardı
        Ardahan'da AK Parti ve CHP 1'er vekil çıkardı
        Ardahan'daki play-out maçında ortalık karıştı, karşılaşma tatil edildi
        Ardahan'daki play-out maçında ortalık karıştı, karşılaşma tatil edildi
        Yayla evleri, nisan sonunda kar altında
        Yayla evleri, nisan sonunda kar altında
        Zift tankındaki patlamada yaralanan işçiler hayati tehlikeyi atlattı
        Zift tankındaki patlamada yaralanan işçiler hayati tehlikeyi atlattı