Ardahan'da şiddetli rüzgar bazı binaların çatılarını uçurdu

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da etkili olan şiddetli rüzgar bazı binaların çatılarının uçmasına neden oldu.

Kentte öğleden sonra başlayan sağanak, dolu ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Ardahan Kalesi'ndeki tuvalet ve lavaboların yer aldığı tek katlı binanın çatısı yerinden sökülerek yere düştü.

Rüzgar, Karagöl Mahallesindeki Kazım Karabekir Yatılı Bölge Okulu'nun çatısına da zarar verdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dedi, AA muhabirine, "Çok şiddetli rüzgar ne yazıkki kale içindeki binamızın çatısına zarar verdi." dedi.

Göle ve Hanak ilçelerinde ise sağanak ve dolu etkili oldu.