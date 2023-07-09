Ardahan'daki Atatürk silüeti bulutlu hava nedeniyle görülemedi

ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın Damal ilçesinde oluşan Atatürk silüetini izlemek amacıyla düzenlenen ve bu yıl 24'üncüsü gerçekleştirilen "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri"nde, havanın bulutlu olması nedeniyle silüet izlenemedi.

Damal festival alanında başlayan etkinlikte, halk oyunlarının ve yöresel sanatçıların yanı sıra Mustafa Özarslan konser verdi.

Kentteki vatandaşların yanı sıra başta İstanbul olmak üzere birçok ilden gelenler, kısa süreli yağmura rağmen etkinliğe ilgi gösterdi.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, burada yaptığı konuşmada, salgın dolayısıyla uzun süre Ardahan'da etkinliklerin yapılamadığını söyledi.

Bu yıl yapılan etkinliklerin ise yoğun ilgi gördüğünü belirten Öner, "Pandemi sonrası bu tür organizasyonların hepsine katılmaya ve iştirak etmeye çalıştık. Amacımız bölgemizi tanıtmak ve daha çok insanın bölgeye gelmesini sağlamak. Bunun için bu tür etkinlikleri önemsiyoruz." dedi.

Damal Belediye Başkanı Ergin Önal da 3 yıl aradan sonra Damal şenliklerini yapmanın onur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Bize katılım ve destek sağlayanlara teşekkür ediyoruz. Amacımız bu şenliklerin daha çok kitleler tarafından bilinmesini sağlamak." diye konuştu.

Daha sonra silüetin izleneceği seyir alanına geçildi.

Ancak havanın bulutlu ve sağanağa dönüşmesi nedeniyle Karadağlar'ın eteğine, yanındaki tepenin gölgesinin düşmesiyle oluşan silüet görülemedi.

- Atatürk silüeti, doğa olayı

Atatürk silüeti, 1954'te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi. Erdoğan Kumru'nun 1975'te çektiği silüet fotoğrafının, Genelkurmay Başkanlığına gönderilmesiyle bu doğa olayı Türkiye'de duyuldu.

Karadağlar eteğinde özellikle haziranda başlayarak temmuz sonuna kadar havanın bulutsuz olduğu günlerde 17.50-18.10 saatlerinde izlenebilen Atatürk silüetinin oluşumu, 1995'ten itibaren her yıl temmuzda düzenlenen "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" ile kutlanıyor.