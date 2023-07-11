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        Ardahan'da meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

        AA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 18:37
        Ardahan'da meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

        ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın Posof ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Damal-Posof-Türkgözü kara yolu Botaş mevkisinde Tuna Kara idaresindeki 14 EB 460 plakalı çekici üstündeki ekskavatör yola düştü.

        İş makinesinin yola düşmesi sırasında meydana gelen kazada tır sürücüsü ile yanındaki Seydi Aydoğar yaralandı.

        Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Aydoğar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Posof çıkışı 3. kilometrede Gazi Açıkgöz'ün kullandığı 75 AS 057 plakalı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Ambulansla Posof Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Açıkgöz'ün durumumun iyi olduğu belirtildi.

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