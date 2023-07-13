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        Ardahan'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        AA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 15:46
        Ardahan'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın Damal ilçesinde, iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        İlçenin Atatürk Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle Kurban A. ile Gündüz Ç. arasında tartışma çıktı.

        Silahlı kavgaya dönüşen olayda Kurban A, tabancayla Gündüz Ç'yi öldürdü, sesi duyup bölgeye gelen Cemalettin Ç'yi de yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ambulansla Damal Sağlık Merkezine kaldırılan Cemalettin Ç'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Şüpheli Kurban A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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