Ardahan'da kayalıklarda mahsur kalan ineği AFAD ekipleri kurtardı
Ardahan'ın Posof ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan inek AFAD ekiplerince bulunduğu yerden indirildi.
Giriş: 12.09.2023 - 09:24 Güncelleme: 12.09.2023 - 09:30
İlçeye bağlı Kurşunçavuş köyü kayalıklarında mahsur kalan ineği fark edenler, durumu AFAD'a bildirerek yardım istedi.
Bölgeye gelen AFAD ekipleri, ineği, bağladıkları halatlarla kurtardı.
İneğin bacağında kırık olduğu belirlendi.
İnek sahibi Y.B. görevlilere çabaları için teşekkür etti.