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        Ardahan'da kayalıklarda mahsur kalan ineği AFAD ekipleri kurtardı

        Ardahan'ın Posof ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan inek AFAD ekiplerince bulunduğu yerden indirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 09:24 Güncelleme: 12.09.2023 - 09:30
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        Ardahan'da kayalıklarda mahsur kalan ineği AFAD ekipleri kurtardı
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        İlçeye bağlı Kurşunçavuş köyü kayalıklarında mahsur kalan ineği fark edenler, durumu AFAD'a bildirerek yardım istedi.

        Bölgeye gelen AFAD ekipleri, ineği, bağladıkları halatlarla kurtardı.

        İneğin bacağında kırık olduğu belirlendi.

        İnek sahibi Y.B. görevlilere çabaları için teşekkür etti.

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