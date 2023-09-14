TBB Başkanı Sağkan Ardahan Valisi Çiçek'i ziyaret etti

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Çiçek makamında TBB Başkanı Sağkan ile bir süre görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Çiçek, Sağkan'a Damal ilçesinin simgelerinden yöresel folklorik bebek çeşidi olan 'Damal bebek' hediye etti.

Sağkan, daha sonra Ardahan Belediyesi ve adliyesini ziyaret etti.

Sağkan'ın ziyaretlerine Ardahan Baro Başkanı Murat Yolçu ve avukatlar da eşlik etti.