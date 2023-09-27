Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkan Yardımcısı Şanlı'dan "tarihi camiler korunsun" talebi Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hilmi Şanlı, tarihi camilerin korunması için hem güvenlik sistemlerine hem de kolluk kuvvetlerine ihtiyacın olduğunu söyledi.

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hilmi Şanlı, tarihi camilerin korunması için hem güvenlik sistemlerine hem de kolluk kuvvetlerine ihtiyacın olduğunu söyledi.

Şanlı, Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar'ı makamında ziyaretinde, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta kamu görevlilerinin taleplerini yerinde dinlemek amacıyla çalışma yaptıklarını belirtti.

Tarihi ve turistik özelliği olan, manevi değeri yüksek camilerin korunması için güvenlik sisteminin kurulmasını talep ettiklerini dile getiren Şanlı, şunları kaydetti:

"Özellikle iç ve dış turizmin canlı olduğu cami ve türbelerin temizlik, tertip ve düzeninin yanında güvenlik açısından 24 saat koruyacak şekilde kolluk kuvvetine ihtiyaç var. Kars'taki Ebu'l Hasan Harakani Hazretlerinin de bulunduğu Ulu Cami ve kümbet camilerimizin oldukça korumasız ve güvenliksiz olduğu bir gerçektir. Serhat Kars'ın bu maneviyat ve tarih dolu yerlerinde Valilik, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, belediyenin ortak çalışma yapmasını bekliyoruz."

Şanlı, bölgeye imam hatip olarak atananların lojman sıkıntısının bulunduğunu da sözlerine ekledi.