Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkan Yardımcısı Şanlı'dan "tarihi camiler korunsun" talebi

        Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hilmi Şanlı, tarihi camilerin korunması için hem güvenlik sistemlerine hem de kolluk kuvvetlerine ihtiyacın olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 13:57 Güncelleme: 27.09.2023 - 13:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkan Yardımcısı Şanlı'dan "tarihi camiler korunsun" talebi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hilmi Şanlı, tarihi camilerin korunması için hem güvenlik sistemlerine hem de kolluk kuvvetlerine ihtiyacın olduğunu söyledi.

        Şanlı, Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar'ı makamında ziyaretinde, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta kamu görevlilerinin taleplerini yerinde dinlemek amacıyla çalışma yaptıklarını belirtti.

        Tarihi ve turistik özelliği olan, manevi değeri yüksek camilerin korunması için güvenlik sisteminin kurulmasını talep ettiklerini dile getiren Şanlı, şunları kaydetti:

        "Özellikle iç ve dış turizmin canlı olduğu cami ve türbelerin temizlik, tertip ve düzeninin yanında güvenlik açısından 24 saat koruyacak şekilde kolluk kuvvetine ihtiyaç var. Kars'taki Ebu'l Hasan Harakani Hazretlerinin de bulunduğu Ulu Cami ve kümbet camilerimizin oldukça korumasız ve güvenliksiz olduğu bir gerçektir. Serhat Kars'ın bu maneviyat ve tarih dolu yerlerinde Valilik, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, belediyenin ortak çalışma yapmasını bekliyoruz."

        Şanlı, bölgeye imam hatip olarak atananların lojman sıkıntısının bulunduğunu da sözlerine ekledi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        'İkinci el araçta yüzde 10-15 düşüşler var'
        'İkinci el araçta yüzde 10-15 düşüşler var'
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Gençlere teknoloji desteği nasıl uygulanacak?
        Gençlere teknoloji desteği nasıl uygulanacak?
        Olay penaltı dünya basınında!
        Olay penaltı dünya basınında!
        Kurye cinayetinde karar çıktı!
        Kurye cinayetinde karar çıktı!
        Merdiven altı peynir işletmesine baskın!
        Merdiven altı peynir işletmesine baskın!
        ABD'de 'kapanmaya' son 4 gün
        ABD'de 'kapanmaya' son 4 gün
        Akciğer kanseri hastalarını boğularak ölmekten kurtaran yöntem
        Akciğer kanseri hastalarını boğularak ölmekten kurtaran yöntem
        Ukrayna'nın 'öldürdük' dediği Rus komutan ortaya çıktı
        Ukrayna'nın 'öldürdük' dediği Rus komutan ortaya çıktı
        Üniversitelilere cep telefonu
        Üniversitelilere cep telefonu
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        "Bırakın artık bu işleri"
        "Bırakın artık bu işleri"
        Yolun devam ettiğini sandı denize uçtu!
        Yolun devam ettiğini sandı denize uçtu!
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Beşiktaş'ın Adana Demirspor 11'i!
        Beşiktaş'ın Adana Demirspor 11'i!
        Türkiye Romanya'ya doğalgaz ihraç edecek
        Türkiye Romanya'ya doğalgaz ihraç edecek
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti
        Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti
        Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş: AFAD’ı daha da güçlendireceğiz
        Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş: AFAD’ı daha da güçlendireceğiz

        Benzer Haberler

        Ardahan'da 15 Temmuz Şehidi Tekin için isminin verildiği okulda mevlit prog...
        Ardahan'da 15 Temmuz Şehidi Tekin için isminin verildiği okulda mevlit prog...
        Ardahan'da asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi
        Ardahan'da asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi
        Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda aranan 4 zanlı yakalandı
        Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda aranan 4 zanlı yakalandı
        Ardahan'da sis etkili oldu
        Ardahan'da sis etkili oldu
        Ardahan Otobüs Terminali'nde üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alı...
        Ardahan Otobüs Terminali'nde üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alı...
        Posof İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Kurulu yapıldı
        Posof İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Kurulu yapıldı