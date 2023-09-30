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        Ardahan'da Kısır Dağı'na kar yağdı

        Ardahan'da mevsimin ilk karı Kısır Dağı'na yağdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 19:40 Güncelleme: 30.09.2023 - 19:40
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        Ardahan'da Kısır Dağı'na kar yağdı
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        Ardahan'da mevsimin ilk karı Kısır Dağı'na yağdı.

        Kentte gün içinde etkili olan sağanak ve dolu, akşama doğru yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

        Mevsimin ilk kar yağışı, 3 bin 197 rakımlı Kısır Dağı ve çevresinde etkili oldu.

        Kar, Çıldır ilçesine bağlı Gölebakan köyü bölgesinde de etkisini gösterdi.

        Sağanak, kent merkezinde aralıklarla etkisini gösteriyor.

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