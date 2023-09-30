Ardahan'da Kısır Dağı'na kar yağdı
Ardahan'da mevsimin ilk karı Kısır Dağı'na yağdı.
Giriş: 30.09.2023 - 19:40 Güncelleme: 30.09.2023 - 19:40
Ardahan'da mevsimin ilk karı Kısır Dağı'na yağdı.
Kentte gün içinde etkili olan sağanak ve dolu, akşama doğru yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Mevsimin ilk kar yağışı, 3 bin 197 rakımlı Kısır Dağı ve çevresinde etkili oldu.
Kar, Çıldır ilçesine bağlı Gölebakan köyü bölgesinde de etkisini gösterdi.
Sağanak, kent merkezinde aralıklarla etkisini gösteriyor.