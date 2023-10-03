Ardahan'da yiyecek için yola inen domuz sürüsü görüntülendi
Ardahan'ın Posof ilçesi merkezine inen domuz sürüsü, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Giriş: 03.10.2023 - 10:34 Güncelleme: 03.10.2023 - 10:34
Ardahan'ın Posof ilçesi merkezine inen domuz sürüsü, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İlçenin Berak mevkisindeki belediye düğün salonu alanına gelen 12 domuz, bir süre bölgede yiyecek aradı.
Araçların geçişi ve farlardan rahatsız olan sürü, ardından ormanlık alana doğru gözden kayboldu.
O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.