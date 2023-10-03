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        Ardahan'da yiyecek için yola inen domuz sürüsü görüntülendi

        Ardahan'ın Posof ilçesi merkezine inen domuz sürüsü, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 10:34 Güncelleme: 03.10.2023 - 10:34
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        Ardahan'da yiyecek için yola inen domuz sürüsü görüntülendi
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        Ardahan'ın Posof ilçesi merkezine inen domuz sürüsü, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        İlçenin Berak mevkisindeki belediye düğün salonu alanına gelen 12 domuz, bir süre bölgede yiyecek aradı.

        Araçların geçişi ve farlardan rahatsız olan sürü, ardından ormanlık alana doğru gözden kayboldu.

        O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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