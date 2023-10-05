Modernize edilen Türkgözü Gümrük Kapısı'nda araç çıkışı yüzde 65 arttı

GÜNAY NUH - Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'ndan eylül ayında çoğunluğu tırdan oluşan araç çıkışı, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 65 arttı.

Uluslararası taşımacılık açısından Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan önemli noktalarından Ardahan'ın Posof ilçesindeki Türkgözü Gümrük Kapısı, modernizasyonun ardından artan tır ve araç trafiğiyle dikkati çekti.

Başta Orta Asya olmak üzere, farklı ülkelerle ithalat ve ihracatta önemli köprü görevi gören sınır kapısı, modernizasyonun ardından hizmetlerin kısa sürede verilmesi ve güvenli olması dolayısıyla uluslararası taşımacılık firmalarınca tercih ediliyor.

Modernize edilerek Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla 1 Eylül'de yeniden hizmete giren Türkgözü Gümrük Kapısı'ndan 2022 eylül ayında 3 bin 993'ü tır olmak üzere 6 bin 184, bu yıl eylül ayında ise 6 bin 620'si tır 10 bin 234 araç çıkışı kayıtlara geçti.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, AA muhabirine, Türkgözü Gümrük Kapısı'nın modernize edilmesinin ardından ilgi gördüğünü, bunun da yoğunluğa neden olduğunu söyledi.

Gümrük kapısının uluslararası taşımacılık yapan firmalar tarafından daha çok talep edilmesini modernizasyonun etkisine bağlayan Demirci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince yapılan modernizasyon ile kapının yeni yüzüyle tekrar dış dünyaya açıldığını belirtti.

- "Potansiyeli artarak devam edecek bir kapıya sahibiz"

Kapıda oluşan araç ve tır trafiğinin artışına dikkati çeken Demirci, şunları kaydetti:

"Kapıdan çıkış yapan araç sayısı geçen yılın eylül ayında 6 bin 184 iken, bu sayı bu yılın aynı ayında 10 bin 234 oldu. Yüzde 65'i aşan bir artış görmekteyiz. Potansiyeli artarak devem edecek bir kapıya sahibiz. Biz, Ardahan Gürcistan'a açılan 3 kapıdan ikisine sahibiz. Biri Türkgözü, diğeri Çıldır-Aktaş. Bu kapıların ekonomik potansiyellerini değerlendirmek istiyoruz. Çünkü hem ilimize hem ülkemize katkı sağlayacağına inanıyoruz."

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle nakliyecilerin bu güzergaha yöneldiğine işaret eden Demirci, "Çünkü yük taşımacılığı için bu güzergahlar savaştan sonra daha çok tercih edilen geçişler oldu. Bu kapılardaki potansiyel her ay artarak devam ediyor. Modern bir kapı olması Türkgözü'nü cazip kıldı. Çünkü sadece tır değil, araç sayısında da çok ciddi bir artış söz konusu. Bu durumun artarak devam edeceğini düşünüyorum." dedi.