Ardahan'da 66 bin 622 kök Hint keneviri imha edildi Ardahan'da boş arazide kendiliğinden yetiştiği belirlenen 66 bin 622 kök Hint keneviri imha edildi.

Ardahan'da boş arazide kendiliğinden yetiştiği belirlenen 66 bin 622 kök Hint keneviri imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele sürdürülüyor.

Çalışmalar neticesinde "uzaktan algılama ve görüntü analiz" sistemiyle Çıldır ve Posof ilçelerinin farklı bölgelerinde kendiliğinden yetiştiği belirlenen Hint keneviri tespit edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri eşliğinde 66 bin 622 kök Hint keneviri sökülerek bir araya toplandı.

Hint kenevirleri daha sonra yakılarak imha edildi.