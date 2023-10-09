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        Ardahan'da kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü

        Ardahan'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 18:23 Güncelleme: 09.10.2023 - 18:36
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        Ardahan'da kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü
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        Ardahan'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor.

        Kentte etkili olan sağanak ve soğuk hava, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

        Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle, Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisi ile Damal-Posof-Türkgözü kara yolunun Ilgar dağı mevkisinde kar yağışı etkisini gösterdi.

        Kar yağışı kısa sürede bu bölgeleri beyaza bürüdü.

        İlgililer bir süre devam edecek kar nedeniyle sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.

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