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        Ardahan'da otomobilin motor kısmında 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Ardahan'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda bir otomobilin motor kısmında 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 11:12 Güncelleme: 12.10.2023 - 11:16
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        Ardahan'da otomobilin motor kısmında 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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        Ardahan'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda bir otomobilin motor kısmında 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte "silah ve mühimmat kaçakçılığı" suçuna yönelik operasyon düzenledi.

        Ekipler, Göle ilçesinde durdurdukları bir aracın motor kısmında gizlenen 5 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait şarjör ve fişekler buldu.

        Gözaltına alınan sürücü Y.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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