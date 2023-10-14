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        Ardahan'da soğuk hava nedeniyle kırağı ve buzlanma oluştu

        Ardahan'da soğuk hava nedeniyle kırağı ve buzlanma meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 10:12 Güncelleme: 14.10.2023 - 10:38
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        Ardahan'da soğuk hava nedeniyle kırağı ve buzlanma oluştu
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        Ardahan'da soğuk hava nedeniyle kırağı ve buzlanma meydana geldi.

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 5 dereceye düştüğü kentte, park halindeki araçların camları buz tuttu.

        Bitkilerin de kırağıyla kaplandığı ilde, Milli Egemenlik Parkı'ndaki güvercinler soğuk havada yem bulmakta zorlandı.

        Posof ilçesinde de bazı yollarda buzlanma oluştu.

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