Ardahan'da soğuk hava nedeniyle kırağı ve buzlanma oluştu
Ardahan'da soğuk hava nedeniyle kırağı ve buzlanma meydana geldi.
Giriş: 14.10.2023 - 10:12 Güncelleme: 14.10.2023 - 10:38
Ardahan'da soğuk hava nedeniyle kırağı ve buzlanma meydana geldi.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 5 dereceye düştüğü kentte, park halindeki araçların camları buz tuttu.
Bitkilerin de kırağıyla kaplandığı ilde, Milli Egemenlik Parkı'ndaki güvercinler soğuk havada yem bulmakta zorlandı.
Posof ilçesinde de bazı yollarda buzlanma oluştu.