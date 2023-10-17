Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un eşi Pervin Ersoy Ardahan'da tarihi mekanları gezdi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, beraberindekilerle Ardahan'da tarihi ve turistik mekanları gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, beraberindekilerle Ardahan'da tarihi ve turistik mekanları gezdi.

"Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz Projesi" kapsamında kente gelen Ersoy'u, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek eşi Berna Çiçek ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede karşıladı.

Ersoy, kentin sembollerinden Ardahan Tarihi Kongre binası ile Ardahan Kalesi başta olmak üzere tarihi ve turistik mekanları gezdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede, Ardahan Kalesi ve tarihi kongre binası hakkında Ersoy'a bilgi verdi.

Berna Çiçek, Ersoy'a Damal ilçesinin simgelerinden yöresel folklorik bebek çeşidi olan "Damal bebek" hediye etti.

Ersoy, daha sora Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası'nın organize ettiği "yöresel yiyecek ve içecekler" programına katılarak ürünleri tattı.