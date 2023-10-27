Ardahan'da öğrenciler "100. yıl" koreografisi oluşturdu
Ardahan'da öğrenciler, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla "100. yıl" koreografisi oluşturdu.
Ardahan'da öğrenciler, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla "100. yıl" koreografisi oluşturdu.
Göle Bedirhan Bey İmam-Hatip Fen ve Sosyal Bilimler Lisesi bahçesinde oluşturulan koreografi, 250 öğrencinin katılımıyla yapıldı.
Ardahan Merkez İnönü İlkokulu bahçesinde de Türk bayraklı kıyafet giyen öğrenciler, gösteriler yaptı.
Öğretmenler eşliğinde öğrenciler "Cumhuriyet Güneşi Yaşatır Memleketi" marşını söyledi.
Öğrencilerin gösterileri dronla görüntülendi.