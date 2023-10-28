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        Ardahanlı üreticilerden Cumhuriyet'in 100. yılında videolu mesaj

        Ardahan'da faaliyet gösteren üreticiler, Cumhuriyet'in 100. yılını video ile kutlayarak mesajlarını paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 19:47 Güncelleme: 28.10.2023 - 19:47
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        Ardahanlı üreticilerden Cumhuriyet'in 100. yılında videolu mesaj
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        Ardahan'da faaliyet gösteren üreticiler, Cumhuriyet'in 100. yılını video ile kutlayarak mesajlarını paylaştı.

        Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü organizasyonunda geçekleşen video çekimlerinde, hayvancılıktan tarıma, Kafkas arıcılığından kentin simgelerinden yöresel folklorik "Damal bebek" üretimi yapanlar, Cumhuriyet'in 100. yılı mesajını verdi.

        Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Fatih Cineviz, AA muhabirine, kentte Cumhuriyet'in 100. yılının çeşitli etkinliklerle kutlandığını söyledi.

        Kentteki üreticilerin Türkiye Yüzyılı mesajını videolu verdiğini belirten Cineviz, "Bu toprakları bize vatan kılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Mazlumların umudu 'Türkiye'nin Yüzyılı' hayırlı olsun. Bu çekimlerimizde büyükbaş, küçükbaş, arıcılık, su ürünleri, el sanatları alanında üretim yapan çiftçilerimiz, sanatkarlarımız Türkiye Yüzyılı temasıyla bir araya geldi. Videoda, üretimin ve üreticinin 'Yüzyılı' parolasıyla önümüzde ki dönemde Ardahan'dan güçlü bir mesaj verilerek üretim potansiyeli vurgulandı." dedi.

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