Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da Denetimli Serbestlik'te "Cumhuriyet" programı yapıldı

        Ardahan'da, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 14:13 Güncelleme: 30.10.2023 - 14:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da Denetimli Serbestlik'te "Cumhuriyet" programı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ardahan'da, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce program düzenlendi.

        Müdürlük hizmet binasındaki programa, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut, Adalet Komisyonu Başkanı Naciye Görmez, Denetimli Serbestlik Savcısı Mehmet Ali Sarıoğlu, Denetimli Serbestlik Müdürü Mustafa Okur, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı.

        Ardahan Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Nesimi Gökşen'in "Cumhuriyet" konulu konuşması ile başlayan program "Cumhuriyet Belgeseli" ile devam etti.

        Cumhuriyet Başsavcısı Karabulut da katılımcılara teşekkür etti.

        Program, karanfil dağıtımı ile sona erdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Alp 3 yaşındaydı! 5 kişinin öldüğü kazada flaş gelişme!
        Alp 3 yaşındaydı! 5 kişinin öldüğü kazada flaş gelişme!
        "Gazze'ye 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldı"
        "Gazze'ye 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldı"
        Fazla zam yapan ev sahibine ceza
        Fazla zam yapan ev sahibine ceza
        Hamas'ın kaçırdığı Alman kadın öldü mü?
        Hamas'ın kaçırdığı Alman kadın öldü mü?
        Kocaman'ı yakaladı, gözü Daum'da!
        Kocaman'ı yakaladı, gözü Daum'da!
        Bir ilçeyi aydınlatabilecek kaçak trafolar ele geçirildi!
        Bir ilçeyi aydınlatabilecek kaçak trafolar ele geçirildi!
        Sondajda çıkan gazı poşete doldurdular!
        Sondajda çıkan gazı poşete doldurdular!
        TEM Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        TEM Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        İstek şarkı cinayetinde 1 tutuklama! Kalbine şişe kırığı saplanmış!
        İstek şarkı cinayetinde 1 tutuklama! Kalbine şişe kırığı saplanmış!
        Dünya devi devrede! Boey yarışı
        Dünya devi devrede! Boey yarışı
        "Omuz attın" cinayetinde kahreden ayrıntı!
        "Omuz attın" cinayetinde kahreden ayrıntı!
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        3 çocuk babasıydı! Park kavgası kanlı bitti!
        3 çocuk babasıydı! Park kavgası kanlı bitti!
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        19 yıl önce işlenen cinayette karar çıktı!
        19 yıl önce işlenen cinayette karar çıktı!
        İsrail'den gelen uçak Dağıstan’ı karıştırdı
        İsrail'den gelen uçak Dağıstan’ı karıştırdı
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        Cumhuriyeti konserlerle kutladılar
        Cumhuriyeti konserlerle kutladılar
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak

        Benzer Haberler

        Doğu Anadolu'da Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları
        Doğu Anadolu'da Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları
        Ardahanlı üreticilerden Cumhuriyet'in 100. yılında videolu mesaj
        Ardahanlı üreticilerden Cumhuriyet'in 100. yılında videolu mesaj
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları Ardahan, Kars ve Ağrı'da protesto edildi
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları Ardahan, Kars ve Ağrı'da protesto edildi
        Ardahan'da "siren" sistemindeki çalışma nedeniyle vatandaşlar uyarıldı
        Ardahan'da "siren" sistemindeki çalışma nedeniyle vatandaşlar uyarıldı
        Ardahan'da öğrenciler "100. yıl" koreografisi oluşturdu
        Ardahan'da öğrenciler "100. yıl" koreografisi oluşturdu
        Ardahan'da 225 üreticiye 112 ton "tritikale" tohumu dağıtıldı
        Ardahan'da 225 üreticiye 112 ton "tritikale" tohumu dağıtıldı