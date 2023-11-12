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        Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oldu

        Ardahan'da bazı yüksek dağların zirvelerinde kar yağışı ve sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 11:48 Güncelleme: 12.11.2023 - 11:56
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        Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oldu
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        Ardahan'da bazı yüksek dağların zirvelerinde kar yağışı ve sis etkili oldu.

        Kentte bir süredir etkisini gösteren soğuk hava, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 4 dereceye düşmesi nedeniyle yüksek kesimlerde kar ve sis görüldü.

        Posof ilçesi ile Ardahan ve Artvin etrafındaki bazı yüksek tepeler yağışla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

        Ilgar Dağı bölgesinde ise sis etkisini gösterdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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