Ardahan'da traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Ardahan'ın Göle ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Oktay Erseven idaresindeki 36 AAN 359 plakalı traktör, Göle ilçesine bağlı Dereyolu köyü yolunda seyir halindeyken, henüz bilinmeyen nedenle devrildi.

Kazada, sürücü Arseven ve traktörde bulunan Recep Işık yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Göle Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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