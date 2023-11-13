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        Ardahan'da traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

        Ardahan'ın Göle ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 20:55 Güncelleme: 13.11.2023 - 20:55
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        Ardahan'da traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
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        Ardahan'ın Göle ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Oktay Erseven idaresindeki 36 AAN 359 plakalı traktör, Göle ilçesine bağlı Dereyolu köyü yolunda seyir halindeyken, henüz bilinmeyen nedenle devrildi.

        Kazada, sürücü Arseven ve traktörde bulunan Recep Işık yaralandı.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Göle Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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