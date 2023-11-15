Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

        Ardahan'da silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 23:44 Güncelleme: 16.11.2023 - 00:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ardahan'da silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi altına alındı.

        Merkez Karagöl Mahallesi'nde iki kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.A. tabancayla bacağından yaralandı.

        Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bursa'da faciadan dönüldü
        Bursa'da faciadan dönüldü
        Dilan ve Engin Polat’ın cezaevleri ayrıldı
        Dilan ve Engin Polat’ın cezaevleri ayrıldı
        Hrant Dink´in katili Ogün Samast tahliye oldu
        Hrant Dink´in katili Ogün Samast tahliye oldu
        Kanserli çocuklar Türkiye'ye geliyor
        Kanserli çocuklar Türkiye'ye geliyor
        Şifa Hastanesi'nde sağlık hizmetleri durduruldu
        Şifa Hastanesi'nde sağlık hizmetleri durduruldu
        Kıskançlık kavgası kanlı bitti
        Kıskançlık kavgası kanlı bitti
        Bahar ve Nihal Candan soruşturmasından ünlülerin doğum doktoru çıktı
        Bahar ve Nihal Candan soruşturmasından ünlülerin doğum doktoru çıktı
        Yağmurlu günler kapıda
        Yağmurlu günler kapıda
        Koyun otlatırken dehşeti yaşadılar!
        Koyun otlatırken dehşeti yaşadılar!
        Kadıköy'de bisikletli kadını taciz etmişti! Flaş gelişme!
        Kadıköy'de bisikletli kadını taciz etmişti! Flaş gelişme!
        'Arkadaşlar'dan Matthew Perry'ye son veda
        'Arkadaşlar'dan Matthew Perry'ye son veda
        Ocak operasyonu! Orta sahaya iki aday
        Ocak operasyonu! Orta sahaya iki aday
        Mahkemeden ret!
        Mahkemeden ret!
        Halıya sarıp kaçırdılar, asitle erittiler!
        Halıya sarıp kaçırdılar, asitle erittiler!
        Uçan taksi 10 dakikada 40 kilometre gidecek
        Uçan taksi 10 dakikada 40 kilometre gidecek
        Beşiktaş'a Arjantinli sağ bek!
        Beşiktaş'a Arjantinli sağ bek!
        Kerem Aktürkoğlu için flaş ayrılık iddiası!
        Kerem Aktürkoğlu için flaş ayrılık iddiası!
        Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili davada sıcak gelişme!
        Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili davada sıcak gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Adriana Lima'nın değişimi
        Adriana Lima'nın değişimi

        Benzer Haberler

        Ardahan'daki Türkgözü Gümrük Kapısı'na tırlar için monitör yerleştiriliyor
        Ardahan'daki Türkgözü Gümrük Kapısı'na tırlar için monitör yerleştiriliyor
        Ardahan Valisi Çiçek'ten sınırın sıfır noktasındaki askerlere moral ziyaret...
        Ardahan Valisi Çiçek'ten sınırın sıfır noktasındaki askerlere moral ziyaret...
        Ardahan'da 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yaka...
        Ardahan'da 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yaka...
        Ardahan´da fil alarmı: Jandarma arazide fil arıyor (2)
        Ardahan´da fil alarmı: Jandarma arazide fil arıyor (2)
        Vali Hayrettin Çiçek, Ardahan'da fil görüldüğü iddiasını yalanladı
        Vali Hayrettin Çiçek, Ardahan'da fil görüldüğü iddiasını yalanladı
        Ardahan'da kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı
        Ardahan'da kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı