Ardahan'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Ardahan'da silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Merkez Karagöl Mahallesi'nde iki kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.A. tabancayla bacağından yaralandı.

Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

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