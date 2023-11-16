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        Ardahan'da firari hükümlü yakalandı

        Ardahan'da hırsızlık suçundan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 22:48 Güncelleme: 16.11.2023 - 22:48
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        Ardahan'da firari hükümlü yakalandı
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        Ardahan'da hırsızlık suçundan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Asayiş ekipleri, hakkında "kamu hizmetine tahsis edilmiş eşya hakkında hırsızlık" suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Y’nin Göle ilçesindeki bir adreste saklandığını belirledi.

        Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan G.Y, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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