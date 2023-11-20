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        Ardahan'daki bazı yollarda zincirsiz ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor

        Ardahan-Şavşat, Damal-Posof-Türkgözü ve Ardahan-Ardanuç kara yollarında kar yağışı ve yoğun tipi sonucu oluşan buzlanma nedeniyle zincirsiz tır ve ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 10:49 Güncelleme: 20.11.2023 - 10:49
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        Ardahan'daki bazı yollarda zincirsiz ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor
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        Ardahan-Şavşat, Damal-Posof-Türkgözü ve Ardahan-Ardanuç kara yollarında kar yağışı ve yoğun tipi sonucu oluşan buzlanma nedeniyle zincirsiz tır ve ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

        Ardahan ve ilçelerinde etkisini arttıran kar ve yoğun tipi sebebiyle kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Ardanuç ile Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçişi sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yollarında ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

        Karayolları 183. Şube Şefliği yetkilileri, il genelinde kar ile yoğun tipinin ulaşımı aksattığını belirterek, sürücülerden takoz, çekme halatı ile zincir bulundurmalarını istedi.

        Güzergahlarda görev alan jandarma trafik ekipleri, zinciri bulunmayan tır ve ağır tonajlı araçların geçişine izin vermiyor.

        Öte yandan kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar, etkisini sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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