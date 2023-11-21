Ardahan'daki Aşık Şenlik Tüneli'nde yoğun kar yüzünden ulaşım kontrollü sağlanabiliyor

Ardahan'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Türkiye-Gürcistan arasındaki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'na gidişi sağlayan Aşık Şenlik Tüneli'nde ulaşım kontrollü yapılıyor.

Kentte iki gündür etkili olan kar ve buzlanma ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı kara yolunun Mozeret Dağı mevkisinde yoğun kar ve buzlanma nedeniyle tırların geçişine izin verilmiyor.

Tek tüpü hizmet veren Aşık Şenlik Tüneli'ne yönlendirilen tırlara, ekipler kontrolünde bir giriş, bir çıkış şeklinde dönüşümlü geçiş izni veriliyor.

Tır şoförü İzzet Kaya, AA muhabirine, Almanya'dan geldiğini, Türkiye üzerinden Gürcistan'a geçmek için Ardahan'da bulunduğunu belirtti.

Bölgede yoğun kar ve buzlanma olduğunu dile getiren Kaya, "Mozeret Dağı için bize izin verilmedi, Aşık Şenlik Tüneli'ne yönlendirdiler. Tünelin tek tarafından dönüşümlü izin veriyorlar. Burada bekliyoruz, sıra bize geldiğinde ekipler haber verecek." dedi.