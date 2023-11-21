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        Ardahan'da haklarında arama kararı bulunan 11 şüpheli yakalandı

        Ardahan'da haklarında arama kararı bulunan 11 şüpheli, Çıldır-Aktaş ve Türkgözü Gümrük Kapısı ile uygulamalarda yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 13:50 Güncelleme: 21.11.2023 - 13:50
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        Ardahan'da haklarında arama kararı bulunan 11 şüpheli yakalandı
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        Ardahan'da haklarında arama kararı bulunan 11 şüpheli, Çıldır-Aktaş ve Türkgözü Gümrük Kapısı ile uygulamalarda yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'a açılan Çıldır-Aktaş ile Türkgözü Gümrük Kapısı'nın yanı sıra il genelinde güvenliğe ilişkin çalışmalar yapıyor.

        Gümrük kapılarına gelerek Gürcistan'a geçmek için işlem yapan 5 şüphelinin, devam eden çeşitli hukuki işlemleri dolayısıyla arandığı ve yurt dışına çıkış yasağının bulunduğu belirlendi.

        Gümrük müdürlüklerine teslim edilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

        Ekipler, il ve ilçelerdeki güvenlik uygulamalarında da haklarında arama kararı bulunan 6 şüpheliyi yakaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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