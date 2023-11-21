Türkgözü Gümrük Kapısı'na giden 12 tır kar ve buzlanma nedeniyle yolda kaldı Ardahan'da kar ve buzlanma nedeniyle Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda kalan 12 tırın kurtarılması için çalışma yapılıyor.

Ardahan'da kar ve buzlanma nedeniyle Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda kalan 12 tırın kurtarılması için çalışma yapılıyor.

İl genelinde zaman zaman etkisini artıran kar, yüksek noktalarda tipi ve buzlanmaya dönüştü.

Kar yağışı ve buzlanmaya hazırlıksız yakalanan tır sürücüleri, Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Seyitören mevkisinde yolda kaldı.

Karayolları ekipleri, ulaşımın aksadığı noktada ve yolda kalan tırların kurtarılması için çalışması başlattı.

Vali Hayrettin Çiçek, AA muhabirine, kar yağışının yüksek kesimlerde tipi ve buzlanmaya dönüştüğünü belirterek, "Zorunlu olmadıkça sürücülerimizden yola çıkmamalarını istiyoruz. Özellikle Ardahan-Şavşat ve Türkgözü-Posof-Damal kara yollarını kullanacak sürücülerin takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmalarını istiyoruz. Çünkü bu bölgelerde karla buzlanma yoğunlaştı." diye konuştu.