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        Ardahan'da karlı ve buzlu yolda traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

        Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, buzlu ve karlı yolda traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 09:01 Güncelleme: 22.11.2023 - 09:01
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        Ardahan'da karlı ve buzlu yolda traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
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        Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, buzlu ve karlı yolda traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Şentürk Gündüzhev idaresindeki 36 AJ 191 plakalı traktör, ilçe çıkışındaki kavşak bölgesinde seyir halindeyken buzlu ve karlı yolda kayarak şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ve traktördeki ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Çıldır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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