Ardahan'da karlı ve buzlu yolda traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, buzlu ve karlı yolda traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Şentürk Gündüzhev idaresindeki 36 AJ 191 plakalı traktör, ilçe çıkışındaki kavşak bölgesinde seyir halindeyken buzlu ve karlı yolda kayarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ve traktördeki ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Çıldır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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