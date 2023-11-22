Ardahan'da yolu kardan kapanan köydeki hastalar ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapanan köylerdeki hastalar, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Çıldır ilçesine bağlı Sazlısu köyünde yaşayan KOAH hastası 75 yaşındaki Tamam Bayraktan ile Kaşlıkaya köyündeki 65 yaşındaki Gülten Arslan, nefes darlığı nedeniyle rahatsızlandı.

Bayraktan ve Arslan, kardan kapanan yolun açılması için ilçe özel idare ekiplerine başvurdu.

Bunun üzerine köylere sağlık ve özel idare ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu yolun açmasıyla sağlıkçılar, köylere ulaşıp Arslan ve Bayraktar'a ilk müdahaleyi yaptı.

Daha sonra sağlık ekipleri, iki hastayı Çıldır Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.

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