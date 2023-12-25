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        Ardahan'da devrilen tır, ulaşımı aksattı

        Ardahan'da devrilen tır, ulaşımda aksamalara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 18:48 Güncelleme: 25.12.2023 - 19:00
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        Ardahan'da devrilen tır, ulaşımı aksattı
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        Ardahan'da devrilen tır, ulaşımda aksamalara neden oldu.

        Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 AND 066 plakalı tır, Ardahan-Çıldır kara yolunun Meryem mevkisinde devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen sürücü, ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Kaza nedeniyle Ardahan-Çıldır kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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