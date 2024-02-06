Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle eğitime yarın ara verildi
Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.
Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.
Vali Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğunu belirtti.
İl genelinde eğitime yarın ara verildiğini bildiren Çiçek, "Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları da aynı tarihte idari izinli olacaktır. Sevgili öğrenciler, tablet ve telefonlara da siz ara verin lütfen." ifadelerini kullandı.
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