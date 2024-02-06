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        Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle eğitime yarın ara verildi

        Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 18:11 Güncelleme: 06.02.2024 - 18:11
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        Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle eğitime yarın ara verildi
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        Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

        Vali Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğunu belirtti.

        İl genelinde eğitime yarın ara verildiğini bildiren Çiçek, "Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları da aynı tarihte idari izinli olacaktır. Sevgili öğrenciler, tablet ve telefonlara da siz ara verin lütfen." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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