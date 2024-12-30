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        Ardahan'da su samurunun nehirde avladığı balığı yeme anı görüntülendi

        Ardahan'da su samurunun kısmen buzla kaplı nehirde avladığı balığı yeme anı, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 13:57 Güncelleme: 30.12.2024 - 13:57
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        Ardahan'da su samurunun nehirde avladığı balığı yeme anı görüntülendi
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        Ardahan'da su samurunun kısmen buzla kaplı nehirde avladığı balığı yeme anı, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        Kentte soğukların etkisiyle Kura Nehri kısmen buzla kaplandı.

        Nehirde avladığı balığı buz üzerine çıkaran su samuru, avıyla karnını doyururken görüntülendi.

        Bölgeden geçen vatandaşlar, bu anları cep telefonlarının kamerasıyla kaydetti.

        Vatandaşlardan Turgut Balcı, AA muhabirine, daha önce su samuru gördüğünü, balık avlama anına ilk kez şahitlik ettiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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