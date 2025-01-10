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        Rize'de iki PTT çalışanının öldürülmesi, Ardahan ve Erzincan'da protesto edildi

        Ardahan ve Erzincan'da PTT çalışanları, Rize'de meslektaşlarının silahla öldürülmesini basın açıklamasıyla protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 15:04 Güncelleme: 10.01.2025 - 15:04
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        Rize'de iki PTT çalışanının öldürülmesi, Ardahan ve Erzincan'da protesto edildi
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        Ardahan ve Erzincan'da PTT çalışanları, Rize'de meslektaşlarının silahla öldürülmesini basın açıklamasıyla protesto etti.

        Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası Ardahan Şubesi (Birlik Haber-Sen) İl Temsilcisi Gökhan Kılıç, PTT İl Müdürlüğü önünde sendika üyeleri adına yaptığı açıklamada, Rize'de yaşanan olayın kendilerini derinden yaraladığını söyledi.

        Hayatını kaybeden meslektaşlarına Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileyen Kılıç, "Yakın coğrafyada zor süreçten geçerken ne yazık ki kamu çalışanlarına yönelik şiddet haberleriyle her gün sarsılıyoruz." dedi.

        Şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını, bunu vurgulamak için toplandıklarını dile getiren Kılıç, "Bu insanlık dışı, kabul edilemez saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu elim olay sadece PTT camiasını değil, bütün toplumun kanayan yarasıdır. Kamu hizmetine yönelik her türlü saldırı, vatandaşın yaşam hakkını ve hikmet alma hakkına saldırıdır." diye konuştu.

        - Erzincan

        Erzincan'da ise Türk Haber-Sen ve Türkiye Kamu-Sen temsilcileri, saldırıyı kınadı.

        13 Şubat Caddesi'nde bulunan PTT şubesinde bir araya gelen sivil toplum örgütleri adına konuşan Türk Haber-Sen Erzincan Şube Başkanı Servet Kaymak, yaşanan olayın sadece kamu çalışanlarına yönelik bir saldırı olmadığını vurguladı.

        Gerçekleştirilen saldırının aynı zamanda kamu hizmetlerinin güvenliğini, çalışanların itibarını ve toplumun huzurunu hedef aldığını belirten Kaymak, şöyle konuştu:

        "Bu elim hadise, kamu kurumlarımızın ve burada fedakarca görev yapan çalışanlarımızın güvenliğinin daha fazla ihmal edilemeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Bu tür olayların önlenebilmesi adına yalnızca faillerin cezalandırılması yeterli değildir. Kamu kurumları, çalışanlarının güvenliği, huzuru ve haklarının korunması konusunda daha kararlı adımlar atmalıdır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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