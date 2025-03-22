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        Ardahan'da hastalıklara karşı büyükbaş hayvanlara şap aşısı yapılıyor

        Hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı illerden Ardahan'da, büyükbaş hayvanlara yönelik ilkbahar dönemi şap aşısına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 14:16 Güncelleme: 22.03.2025 - 14:16
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        Ardahan'da hastalıklara karşı büyükbaş hayvanlara şap aşısı yapılıyor
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        Hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı illerden Ardahan'da, büyükbaş hayvanlara yönelik ilkbahar dönemi şap aşısına başlandı.

        Doğu Anadolu Bölgesi'nde özellikle büyükbaş hayvancılığın üretiminin yoğun yapıldığı kentte, şap ve brusella hastalıklarını önlemek amacıyla çalışmalar başlatıldı.

        Bu kapsamda merkez ve 5 ilçede aşılama çalışmasını gerçekleştirmek için ekipler oluşturuldu.

        Ekipler, özellikle taşra kesimlerinde karlı ve çamurlu yolları aşarak çalışmasını yürütüyor.

        - "Amacımız şap ve brusella hastalıklarını önlemek"

        Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Fatih Cineviz, AA muhabirine, kent genelinde aşılamanın devam ettiğini söyledi.

        Şapın, çift tırnaklı hayvanlarda görülen bulaşıcı bir hastalık olduğunu anlatan Cineviz, "Ekiplerimizin biri, en uzak ilçemiz Posof'ta çalışmaya başladı. Amacımız şap ve brusella hastalıklarını önlemek. Dolayısıyla bu çalışma yapılırken aynı zamanda yeni doğan buzağılara da küpeleme işlemi yapılıyor." dedi.

        Ekip sorumlusu veteriner hekim Hasret Cemile Danacı da Posof'a bağlı Alabalık köyünde çalışma yürüttüklerini belirterek, vatandaşın ilgili olduğunu ifade etti.

        78 büyükbaş hayvanına aşı yaptıran üretici İmdat Baltacı ise ekibe teşekkür ederek, "Her yıl yapılan bir çalışma. Bu konuda çok rahatız. Hayvanlarımızda herhangi bir hastalıktan dolayı kayıp olmadı." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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