Ardahan'da karın erimesiyle Kura Nehri taştı
Ardahan'ın Göle Ovası'ndan geçen Kura Nehri, karın erimesiyle taştı.
Ardahan'ın Göle Ovası'ndan geçen Kura Nehri, karın erimesiyle taştı.
Çetin geçen kış sonrası havaların ısındığı bölgede, kar erimeye başladı, aralıklarla sağanak etkili oldu.
Kura Nehri'nin debisinin yükselmesiyle, Göle Ovası'nın bir kısmı su altında kaldı. Ovanın Sarme Köprüsü mevkisi adeta göle döndü.
Su birikintisinin oluştuğu noktalarda yaban kuşları yiyecek ararken görüntülendi.
Göle ilçesine bağlı Çayırbaşı ve Tahtakıran köyü bölgesinde de taşkın meydana geldi.
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