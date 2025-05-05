Ardahan'da dolu yağışı etkili oldu
Ardahan'da dolu yağışı etrafı beyaza bürüdü.
Ardahan'da dolu yağışı etrafı beyaza bürüdü.
Kentte sağanak, akşama doğru yerini dolu yağışına bıraktı.
Yağış, özellikle merkeze bağlı Sulakyurt Köyünde etkilisini gösterdi.
Yağışın yoğunlaştığı köy merkezi ve tepeler beyaza büründü.
Yoğun yağış nedeniyle köy içinde su taşkınları oluştu.
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