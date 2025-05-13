Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanı Yazıcı'dan Vali Çiçek'e ziyaret
İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Başkanı Levent Yazıcı, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'i ziyaret etti.
İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Başkanı Levent Yazıcı, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'i ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Çiçek, makamında Yazıcı ve beraberindekilerle bir süre görüştü.
Çiçek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Ziyarette, GAMER çalışmaları hakkında görüşme yapıldı.
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