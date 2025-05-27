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        Ardahan'daki mendereslerde ilkbahar güzelliği

        Ardahan'da derelerin kıvrılarak oluşturduğu menderesler, çevresini saran ilkbahar renkleriyle kartpostallık manzaralar sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 10:59 Güncelleme: 27.05.2025 - 11:03
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        Ardahan'daki mendereslerde ilkbahar güzelliği
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        Ardahan'da derelerin kıvrılarak oluşturduğu menderesler, çevresini saran ilkbahar renkleriyle kartpostallık manzaralar sundu.

        Kış mevsiminin uzun sürdüğü kentte, havaların ısınması ve karların erimesiyle doğada ilkbahar güzelliği yaşanıyor.

        Göle ilçesinin Samandöken, Köprülü ve Kızılkilise köyleri yeşile büründü, çiçekler açtı.

        Bölgedeki ovalardan geçen menderesler, çevresini saran ilkbahar renkleriyle görsel bir şölen sundu.

        Kent kırsalındaki bahar manzaraları dronla görüntülendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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