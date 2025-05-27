Ardahan'daki mendereslerde ilkbahar güzelliği
Ardahan'da derelerin kıvrılarak oluşturduğu menderesler, çevresini saran ilkbahar renkleriyle kartpostallık manzaralar sundu.
Ardahan'da derelerin kıvrılarak oluşturduğu menderesler, çevresini saran ilkbahar renkleriyle kartpostallık manzaralar sundu.
Kış mevsiminin uzun sürdüğü kentte, havaların ısınması ve karların erimesiyle doğada ilkbahar güzelliği yaşanıyor.
Göle ilçesinin Samandöken, Köprülü ve Kızılkilise köyleri yeşile büründü, çiçekler açtı.
Bölgedeki ovalardan geçen menderesler, çevresini saran ilkbahar renkleriyle görsel bir şölen sundu.
Kent kırsalındaki bahar manzaraları dronla görüntülendi.
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