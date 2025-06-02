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        Ardahan'da bıçak ustaları, seyyar tezgahlarda Kurban Bayramı mesaisine başladı

        Ardahan'da Kurban Bayramı'na günler kala vatandaşlar kurulan seyyar tezgahlarda bıçaklarını biletmeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 14:33 Güncelleme: 02.06.2025 - 14:36
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        Ardahan'da bıçak ustaları, seyyar tezgahlarda Kurban Bayramı mesaisine başladı
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        Ardahan'da Kurban Bayramı'na günler kala vatandaşlar kurulan seyyar tezgahlarda bıçaklarını biletmeye başladı.

        Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Ardahan'da seyyar tezgah kuran bıçak ustaları, yoğun talep nedeniyle gün boyunca çalışmayı sürdürüyor.

        Tezgahını Kongre ve Kazım Karabekir Caddelerinin kesiştiği noktada kuran bıçak ustası Halil Bulutlar, AA muhabirine, her Kurban Bayramı öncesi tezgah kurduğunu söyledi.

        2 gün önce kurulan tezgahta yoğunluk oluştuğunu ve bunun bayrama kadar süreceğini ifade eden Bulutlar, "Bu çalışmayı her bayram öncesi yapıyorum. Amacımız kesilen kurbanlıkların daha sağlıklı ve daha kolay olması içindir. Vatandaşımıza hizmet ediyoruz." diye konuştu.

        Bulutlar, tezgahta bıçak satışı da yaptığını anlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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