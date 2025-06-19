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        Modernize edilen Türkgözü Gümrük Kapısı'nı 22 ayda 272 bin araç kullandı

        GÜNAY NUH - Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki modernize edilen Türkgözü Gümrük Kapısı'ndan 22 ayda çoğunluğu tırlardan oluşan yaklaşık 272 bin araç giriş ve çıkış yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 11:42 Güncelleme: 19.06.2025 - 11:42
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        Modernize edilen Türkgözü Gümrük Kapısı'nı 22 ayda 272 bin araç kullandı
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        GÜNAY NUH - Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki modernize edilen Türkgözü Gümrük Kapısı’ndan 22 ayda çoğunluğu tırlardan oluşan yaklaşık 272 bin araç giriş ve çıkış yaptı.

        Uluslararası taşımacılık açısından Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan önemli noktalarından olan Ardahan'ın Posof ilçesindeki Türkgözü Gümrük Kapısı, modernize edilerek Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla 1 Eylül 2023'te yeniden hizmete girdi.

        Başta Orta Asya olmak üzere, farklı ülkelerle ithalat ve ihracatta önemli köprü görevi gören sınır kapısı, modernizasyonun ardından hizmetlerin kısa sürede verilmesi ve güvenli olması nedeniyle uluslararası taşımacılık firmalarınca tercih ediliyor.

        - Ardahan'dan Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılıyor

        Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, AA muhabirine, Gürcistan'a açılan 3 sınır kapısından ikisinin Ardahan'da olduğunu söyledi.

        Çıldır ilçesindeki Çıldır-Aktaş ile Posof ilçesindeki Türkgözü Gümrük Kapısı'nın daha aktif olması için çalıştıklarını belirten Demirci, Ardahan'dan Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapıların hizmet kalitesini yükseltmek istediklerini anlattı.

        Türkgözü Gümrük Kapısı'nı yaklaşık 22 ayda 272 bin aracın kullandığını ifade eden Demirci, "İşlerin daha hızlı ve güvenli olmasından kaynaklı sirkülasyon artışı görülmektedir. Daha önce de söylediğimiz gibi bizim Gürcistan'a açılan 2 sınır kapımız ileriye dönük potansiyeli olan kapılar. Ticaretin ve yolcu girişin artarak devam edeceğini düşünmekteyiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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