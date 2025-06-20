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        Ardahan Üniversitesi tükettiği elektriğin yüzde 80'ini üretecek

        Ardahan Üniversitesi, tükettiği elektriğin yüzde 80'ini üretmek amacıyla güneş enerjisi santrali (GES) kurma çalışması başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 09:34 Güncelleme: 20.06.2025 - 09:34
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        Ardahan Üniversitesi tükettiği elektriğin yüzde 80'ini üretecek
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        Ardahan Üniversitesi, tükettiği elektriğin yüzde 80'ini üretmek amacıyla güneş enerjisi santrali (GES) kurma çalışması başlattı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yatırım ve Teşvik Dairesi Başkanlığı heyetiyle rektörlükte bir araya geldi.

        Dünya Bankası ile ortaklaşa yürütülen proje kapsamında üniversiteye gelen heyet, kampüsün Yenisey Yerleşkesi alanında kurulacak 2 MW'lık GES'in yer tespit ve saha ziyaretlerinde bulundu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Emiroğlu, yenilenebilir enerji kaynaklarını daha etkin kullanmayı ve çevresel sürdürülebilirliği önceleyen çalışma yürüttüklerini belirtti.

        Kurulacak GES ile üniversitenin enerji maliyetlerini düşüreceklerini ve karbon ayak izini önemli ölçüde azaltacaklarına işaret eden Emiroğlu, şu ifadeleri kullandı:

        "Ardahan Üniversitesi olarak sadece eğitim ve bilim üretmekle kalmayıp, aynı zamanda çevresel sorumluluğumuzu da yerine getirmeyi önemsiyoruz. Kurulacak olan güneş enerji santralimizle birlikte hem doğaya duyarlı bir adım atacağız, hem de enerji alanında dışa bağımlılığımızı azaltacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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