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        Ardahan'da "26. Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" 13 Temmuz'da düzenlenecek

        Ardahan'ın Damal ilçesinde "26. Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" 13 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 13:58 Güncelleme: 24.06.2025 - 13:58
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        Ardahan'da "26. Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" 13 Temmuz'da düzenlenecek
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        Ardahan'ın Damal ilçesinde "26. Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" 13 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

        Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt, AA muhabirine, Karadağlar'ın eteğine, yanındaki tepenin gölgesinin düşmesiyle oluşan Atatürk silüetinin tanıtımı amacıyla her yıl düzenlenen şenlikler için hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

        İlçeye geleceklerin Atatürk silüetini izleyebilmeleri için bu yıl da bazı çalışmalar yaptıklarını ifade eden Çamlıyurt, şöyle devam etti:

        "Her yıl olduğu gibi bu yıl da bazı hazırlıkları önceden yaptık. Ulusal ve yerel sanatçılarımız o gün halkımızla buluşacak. İlk kez Damal bebek tasarım yarışması yapılacak. Damal bebek kültürümüzün önemli yeri var. Kitap standı açılacak. Bunun dışında her yıl olduğu gibi birçok etkinlik yapılacak."

        Önceki yıllarda 2 gün yapılan etkinliklerin bu sene bir güne indirildiğini belirten Çamlıyurt, "O gün beklentimiz yaklaşık 10 bin ziyaretçi. Bir güne indirmemizin amacı da buydu. Bunun etkisinin fazla olacağına inanıyoruz. Yarışmalarda dereceye girenlere de ödüller verilecek." ifadelerini kullandı.

        - Damal'da oluşan Atatürk silüeti

        Atatürk silüeti, 1954'te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi. Erdoğan Kumru'nun 1975'te çektiği silüet fotoğrafının Genelkurmay Başkanlığına gönderilmesiyle bu doğa olayı Türkiye'de duyuldu.

        Karadağlar eteğinde özellikle haziranda başlayarak temmuz sonuna kadar havanın bulutsuz olduğu günlerde 17.50-18.10 saatlerinde izlenebilen Atatürk silüetinin oluşumu, 1995'ten itibaren her yıl temmuz veya haziran aylarında düzenlenen "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" ile kutlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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