Erzurum ve Ardahan'da 15 Temmuz dolayısıyla gazi ve şehit yakınları onuruna yemek verildi

Erzurum ve Ardahan'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi.

Ardahan'da Kura Nehri kıyısında bir lokantada şehit yakınları ve gazilerin katılımıyla program gerçekleştirildi.

Vali Hayrettin Çiçek, burada yaptığı konuşmada, şehit aileleri ve gazilerle bir arada olmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.

15 Temmuz şehitlerini ve gazilerini rahmet ve saygıyla andıklarını belirten Çiçek, şöyle konuştu:

"Yaşadığımız bu güzel ülke, içinde bulunduğumuz bu huzur ortamı, gurur ve iftihar vesilemiz vatanımız işte bu fedakarlıklar sayesinde bizim. Bu bakımdan vatanımızda, huzurumuzda emeği olan tüm şehitlerimizi bir kere daha şükranla ve minnetle anıyoruz. Allah birliğimizi ve huzurumuzu daim etsin."

Ardahan Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yener Göydemir de organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

15 Temmuz gazisi Zafer İpek ise organize edilen programın şehit ve gazilere verilen önemin ifadesi olduğunu dile getirdi.