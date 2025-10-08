Ardahan Valisi Çiçek, Gürcistan sınır hattındaki güvenlik çalışmalarını inceledi

Çiçek, ayrıca Gürcistan sınırının sıfır noktasında bulunan Aktaş Hudut Karakolu’nu ziyaret ederek personel ve askerlerle bir araya geldi.

Sınırda yürütülen projenin kaçakçılık ve düzensiz göçmen geçişlerinin önlenmesine önemli katkı sağlayacağına dikkati çeken Çiçek, bu amaçla çalışmaları yerinde görmek istediğini bildirdi.

Vali Çiçek, beraberinde, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Çıldır Kaymakamı Barış Aytürk ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Bilal Emin ile Çıldır ilçesine bağlı Öncül köyüne geldi.

