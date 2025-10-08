Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan Valisi Çiçek, Gürcistan sınır hattındaki güvenlik çalışmalarını inceledi

        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Gürcistan sınır hattında yürütülen güvenlik çalışmalarını yerinde inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 09:43 Güncelleme: 08.10.2025 - 09:43
        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Gürcistan sınır hattında yürütülen güvenlik çalışmalarını yerinde inceledi.

        Vali Çiçek, beraberinde, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Çıldır Kaymakamı Barış Aytürk ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Bilal Emin ile Çıldır ilçesine bağlı Öncül köyüne geldi.

        Çiçek, Gürcistan sınır bölgesinde yapımı süren sınır hattı güvenliği çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

        Sınırda yürütülen projenin kaçakçılık ve düzensiz göçmen geçişlerinin önlenmesine önemli katkı sağlayacağına dikkati çeken Çiçek, bu amaçla çalışmaları yerinde görmek istediğini bildirdi.

        Çiçek, ayrıca Gürcistan sınırının sıfır noktasında bulunan Aktaş Hudut Karakolu’nu ziyaret ederek personel ve askerlerle bir araya geldi.

