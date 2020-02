Meralara göçerlerin girmesi yasaklandı

Ardahan'da yayla ve meraların göçerler tarafından kullanılması yasaklandı.

Kentte hayvancılığın durumu, meraların güvenliği ve korunması değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, geçtiğimiz yıl hayata geçirilen 'Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Eylem Planı, Arıcılık Eylem Planı ve Arıcılık Eylem Planı' kararlarının titizlikle uygulanması yönünde ortak karar alındı.

Ardahan’da hayvancılığın geliştirilmesi ve her bakımdan değerlendirilmesi, meraların tahribatının önüne geçilmesi, meraların güvenliğinin sağlanması ve yerel üreticilerin daha ekonomik şartlarda daha çok üretmesi için, meralardan daha fazla istifade etmesinin sağlanması amacıyla Ardahan Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında, Vali Yardımcısı, Garnizon Komutanı, İl ve İlçe Belediye Başkanları, İl ve İlçe Jandarma Komutanları, İl Emniyet Müdürü, İl Genel Meclis Başkanı, İl Genel Meclis Üyeleri, Ticaret Odası Başkanı, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı, Damızlık KoyunKeçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı, Arıcılar Birliği Başkanı, Ziraat Odası yetkilileri, Esnaf Odaları Birliği Başkanı, Esnaf Odası Başkanı, Siyasi Parti İl Başkanları, Dernek ve STK Başkanları ile muhtarlar ve ilgili kurum müdürlerinin katılımı ile toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda 2019 yılında hayata geçirilen “Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Eylem Planı, Arıcılık Eylem Planı, Kazcılık Eylem Planı” ve meralarla ilgili tüm durumlar, alınan ve uygulamaya konulan kararlar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Masatlı, önceki yıl ziyaret ettiği tüm köylerde ve halka bir araya geldiği her yerde meraların tahribatının önlenmesi ve meraların, yasa ve alınan kararlara aykırı olarak serbest giriş yapmak isteyen göçerlere kısıtlanması taleplerine istinaden tüm paydaşların katılımıyla bu yılda değerlendirileceğini ifade etti.

Toplantıda yaptığı konuşmada, Ardahan'ın mera ve hayvan varlığına ilişkin verileri paylaşan Vali Masatlı, ''İlimizin 2 milyon dekar mera alanı var. 5 dekara 1 büyükbaş hayvan düşüyor. İlimiz meraları, 400 bin büyükbaş hayvan kapasitesine sahiptir. İlimizde şuan mevcut hayvan sayımız ise 359 bin’dir. 97 bin’de küçükbaş hayvanımız var. Arı kolonisi sayımız ise 50 bin civarındadır. İlimiz mera alanları, ancak mevcut hayvan varlığımıza yetebilmektedir'' dedi.

Meraların tahrip edilmesi konusuna değinen Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, ''Aşırı otlatma, sezon dışı otlatma, plansız otlatma ve meraların amacı dışında kullanımları meralarımızın tahribine yol açmaktadır. İhtiyaç fazlası meralarımız ise atıl bırakılmaması, ülke hayvancılığına katkı sağlaması meralardan maksimum fayda sağlanması, köy bütçelerine katkı sağlaması için kanunlar doğrultusunda yasal bir şekilde kiralanmaktadır. Kiralama yapılırken, teknik ekiplerimiz tespit ve inceleme yapıyor, ardından mera komisyonunda değerlendiriliyor daha sonrada ihaleye çıkıyor. 2019 yılı öncesi ihale sürecinde ve kiralamada sorunlar olduğunu gördük. Mera kapasitesinin çok üzerinde hayvan otlatılması, kiralamadan rant elde edilmesi, usulsüzlükler yapıldığı, kiralayan göçerlerin oba şeklinde gelmesi sonucu asayiş olaylarının yaşanması, köy halkının huzurunun kaçması gibi şikayetler olmuştu. Ben de göreve geldiğimde ziyaret ettiğim her köyde ve vatandaş buluşmalarında bu konuda yoğun şikayet aldım. Konuyu değerlendirdik ve “BüyükbaşKüçükbaş Hayvancılık Eylem Planı” hazırladık. Plan neticesinde, son yıllarda hayvansal desteklemelerinde ciddi rakamlara ulaşması neticesinde ilimiz de büyükbaş hayvan varlığımızın 380 binlere ulaştığını da göz önünde bulundurarak, meralarındaki aşırı baskıyı azaltmak ve meralarımızın sürdürülebilirliğini sağlayarak, meralardan yararlanan yerel üreticilerimizin daha fazla verim sağlaması, hayvan başına düşen et ve süt verimin artırılarak ilimiz hayvancılarının kalkınması, il dışından gelebilecek hayvan hastalıklarının önüne geçilmesi ve meralarda bulunan çiçekli bitkilerden, bal üreticilerimizin maksimum ölçüde faydalanarak, bal üretim rakamlarının en üst seviyelere çıkarılması amacıyla ihtiyaç fazlası mera alanlarımızı öncelikli olarak ilimizdeki üreticilere açtık. Böylece göçerlere kısıtlama getirmiş olduk. Bu kısıtlamayla birlikte ilimiz girişlerinde belirlenen noktalara 7/24 esaslı Göçer Kontrol Noktaları kurarak, ilimiz yetiştiricisi olmayan, usulsüz yollarla meralarımızdan kendine çıkar sağlamak isteyen, ilimize kaçak olarak hayvan sokmaya çalışan kişileri tespit ederek ilimize girişlerine engel olduk'' diye konuştu.

Geçen yıl alınan kararın olumlu sonuçlar doğurduğuna işaret eden Vali Masatlı,

''Hayata geçirdiğimiz eylem planı ve kararlar neticesinde olumlu sonuçlar elde ettik. Meralarımızda, zaman zaman bir köy büyüklüğünde olan göçer obaları yerine yalnızca çobanların barınması maksatlı çadırlar yer aldı. Meralarımıza kapasite üzerinde hayvan alınmamasından dolayı yerel üreticilerimizin yetersiz otlak alanı sorununu ortadan kaldırdık. Önceki yıllarda yaşanan daha çok göçer kaynaklı asayiş sorunları yaşanmadı. Genel suç oranı yaklaşık % 20 azaldı. Otlatma sezonu içinde yaşanan sosyal olaylarda yüzde 63 düşüş oldu. İl dışından ilimize sevk edilen hayvan sayısı olarak büyükbaşta yüzde 75, küçükbaşta ise yüzde 90 düşüş oldu. Bu kararlar arıcılıkta da önemli gelişmelere nende oldu. Kovan başına üretilen bal’da yüzde 87,5 artış gözlendi. İlimize kayıtlı hayvancıların kiraladığı mera sayısında da yüzde 50 artış oldu, ayrıca kiralamalarda çiftçimizin cebinden çıkan para, ortalama İhale bedellerine oranla yüzde 63 düştü. Yani üreticimizin cebinden daha az para çıkmış olurken, hayvanları da daha rahat bir şekilde otlamış oldu. Yine et veriminde yaklaşık yüzde 25 artış, süt veriminde de yaklaşık yüzde 30 artışlar görüldü. Uygulanan kararlarla üreticilerimizin kaba yem ihtiyacında önemli derecede azalmalar oldu. Kaba yem Burada önemli gelişmelerden biri de hastalıklar konusu ki, Kuduzda yüzde 83, Şapta yüzde 71, Sığır Tüberküzunda ise yüzde 75 düşüş yaşandı. Ayrıca bu sene ilk kez bir uygulamaya imza attık. Valiliğimiz, Türkiye’de bir ilk olarak, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Ziraat Odası Başkanlığı birlikte toplam 400 bin liralık bütçe ile 18.500 doz rotacorona aşısı alımı yaptık, gebe ineklerimize buzağı ölümlerini önleme amacıyla uygulanmaya devam ediyoruz'' şeklinde konuştu.

Vali Masatlı, tarım ve hayvancılığın yanı sıra arıcılık ve kazcılığın geliştirilmesi noktasında da çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, bu sene Valiliğimiz koordinasyonunda Damızlık Kaz Çitliği ile Arı Konağı ve Arı Eğitim Merkezi’nin kurulacağını, Tarım Müdürlüğü tarafından çiftçi eğitimlerinin ve hastalıklara karşı aşılama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Geçen yıl hayata geçirilen 'Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Eylem Planı' kapsamında sergilenen kararlılığı Valilik olarak bu yıl da devam ettirmek istediklerini belirten Masatlı, daha sonra katılımcılara söz vererek, konu hakkında görüş ve önerilerini dinledi. Vali Masatlı, Konunun paydaşı olan tüm katılımcıların ortak kararı ile meraların korunması yönünde kararlar alınacağını ifade etti.

Vali Mustafa son olarak, tüm paydaşların katılımı ile alınan kararların hayırlı olmasını dileyerek, alınan karar ile bölge hayvancılığının daha iyi noktalara geleceğini, meralarda tahribatın önleneceğini, meraların her bakımdan daha huzurlu ve güvenli hale geleceğini, et, süt ve bal üretiminin artacağını, yerel üreticilerin daha çok ekonomik kazanç elde edeceğini söyledi.

